Primul meci pe noul stadion Giulești, Rapid – FC Botoșani, a adus și primul gol de generic. In minutul 61 al partidei, mijlocașul Antonio Sefer a reușit o execuție spectaculoasa și a dus scorul la 2-0. Antonio Sefer, gol de generic in Rapid – FC Botoșani Mijlocașul Rapidului a executat perfect o lovitura libera, de la 35 de metri. Mingea acestuia s-a dus direct in vinclu, iar portarul Eduard Pap nu a putut respinge. ...