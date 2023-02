Stiri pe aceeasi tema

Federația Europeana a Comercianților de Energie (EFET) și-a exprimat ingrijorarea cu privire la o posibila discriminare a utilizatorilor de gaze in urma unui acord pe 13 ani intre Bulgaria și Turcia privind accesul la rețeaua de gaze din Turcia, scrie icis.com.

Ministrul bulgar de externe Nikolai Milkov a declarat, in timpul unei audieri in Comisia pentru politica externa a Parlamentului de la Sofia, ca 1 octombrie este data care s-ar putea profila pentru aderarea Bulgariei la Schengen, relateaza presa bulgara citata de News.ro.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, joi, ca nu se va pune problema vreunei conexari a aderarii Romaniei, respectiv Bulgariei la Spatiul Schengen de pactul european privind migratia si azilul.

Turcia este pregatita sa vanda gaze naturale Bulgariei, a declarat luni ministrul Energiei și Resurselor Naturale, Fatih Donmez, adaugand ca acordul in acest sens va fi semnat marți intre cele doua țari, anunța dailysabah.com.

Comisia de reglementare in domeniul Energiei din Bulgaria (EWRC) a aprobat cresterea pretului gazelor naturale cu 22,75%, in urma propunerii furnizorului de gaze Bulgargaz, transmite Novinite, conform Agerpret.

Ministrul interimar al energiei din Bulgaria se afla vineri la Istanbul pentru discuții care spera sa duca la un acord in aceasta luna privind accesul pe termen lung la terminalele de gaz natural lichefiat (GNL) din Turcia și tranzitul gazului pana la granița sa, noteaza Reuters.

Karl Nehammer, cancelarul Austriei, revendica un prim succes in ceea ce privește interesele Vienei in negocierile privind aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. Oficialul austriac a cerut in negocieri un gard in Bulgaria, pentru a proteja țara de migranți.

Grecia, Bulgaria, Romania și Ungaria au convenit joi, la Atena, sa imbunatațeasca interconectarea și capacitatea de transport a rețelelor lor de gaze naturale, ca parte a unui efort pe termen lung de diversificare a surselor de gaze și de creștere a rolului lor in lanțul european de aprovizionare