Goana după cumpărături în ultimul weekend înainte de Crăciun. Magazinele sunt pline Vine Craciunul, iar romanii dau buzna in magazine pentru a face ultimele cumparaturi. Asta s-a intamplat și weekend-ul acesta și cine știe ce va mai fi maine. Piețele, supermarketurile și mall-urile au fost aglomerate inca de la primele ore ale dimineții. Pana in Ajun, programul magazinelor va fi pana la ora 22:00. Printre nevoile romanilor, se numara decorațiuni de Craciun, cadouri pentru cei dragi și, nu in ultimul rand, mancare. Anul acesta, doar 30% dintre romani au de gand sa iși cumpere un brad de Craciun, insa nu mai scump de 150 de lei. Prețul brazilor pornește de la 79 de lei și ajunge… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este ultimul weekend inainte de Craciun și principala grija a romanilor par sa fie cumparaturile. Unii cauta mancare, alții decorațiuni și cadouri pentru cei dragi. Piețele, supermarketurile și mall-urile au fost aglomerate inca de la primele ore ale dimineții, deși pana in Ajun programul magazinelor…

- Banca Nationala a Romaniei va pune in circulatie o bancnota cu valoarea nominala de 20 lei, din data de 1 decembrie 2021. Noua bancnota va fi prezentata publicului intr-o conferința de presa vineri, 26 noiembrie 2021, ora 12.00, susținuta de Guvernatorul Bancii Naționale, Mugur Isarescu. Este prima…

- Vine Craciunul si nu stii ce cadouri sa asezi sub brad pentru cei dragi? Nu doar copiii primesc cadouri de la Mos Craciun, ci si adultii. Daca vrei sa-ti surprinzi familia, prietenii sau apropiatii cu daruri bine alese...

- Dolarul a urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele 16 luni, dupa informatia referitoare la cea mai mare crestere a preturilor de consum din Statele Unite din ultimii 30 de ani. Piețele au anticipat majorari ale dobanzilor din SUA anul viitor, potrivit Reuters. Indicele dolarului, care masoara…

- Pretul de referinta la gazele naturale in Europa a urcat, dupa ce fluxurile rusesti catre Germania printr-o conducta cheie au scazut la zero in weekend. Livrarile de gaze naturale rusesti catre Germania la punctul de intrare Mallnow au scazut la zero.

- Epidemiologul Octavian Jurma avertizeaza ca, avand in vedere faptul ca este ultimul weekend fara restricții, saptamana care urmeaza ar putea fi una de infern. Epidemiologul Octavian Jurma spune ca nici nu vrea sa se gandeasca cat de multe vieți ne va costa decizia de a introduce doar de luni restricțiile…

- Managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler, susține ca morga spitalului este deja plina, iar in ultimul timp au fost inregistrate foarte multe decese din cauza pandemiei de coronavirus. Beatrice Mahler spune ca pentru moment se incearca amplasarea unor containere frigorifice, in incinta unitații…