- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko i-a spus duminica lui Vladimir Putin ca mercenarii Wagner care se afla in tara au inceput sa il „streseze”, deoarece acestia vor sa „mearga in Occident” intr-o „excursie”, relateaza CNN.

- Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri, in cadrul unei intalniri cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, ca Polonia intentioneaza sa ocupe o parte din Ucraina, relateaza The Guardian, citand BBC Rusia. „In ceea ce-i priveste pe liderii polonezi, probabil ca se asteapta sa formeze…

- Presedintele american Joe Biden a comis o noua gafa, miercuri, el spunandu-le jurnalistilor ca liderul de la Moscova, Vladimir Putin, pierde “razboiul in Irak”, noteaza Reuters. Vorbind scurt cu reporterii inainte de a pleca de la Casa Alba intr-o deplasare la Chicago, Biden a fost intrebat daca Putin…

- Evgheni Prigojin, care a condus o tentativa de lovitura de stat militara in Rusia, va pleca in Belarus, a anuntat Kremlinul sambata seara, care l-a iertat de dosarul penal deschis in timpul zilei. Șeful Wagner se va retrage in Belarus, președintele Lukașenko fiind felicitat de Vladimir Putin pentru…

- Razboi total in Rusia. Președintele rus Vladimir Putin se confrunta cu cea mai grava amenințare la adresa puterii din toți cei 23 de ani in care a condus Rusia. O analiza CNN concluzioneaza ca este uluitor faptul ca tot controlul pe care l-a menținut in acest timp, punctul de forța al autocrației sale,…

- Presedintele american Joe Biden a apreciat luni ca amenintarea omologului sau rus Vladimir Putin cu armele nucleare tactice este „reala”, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Biden condamnase sambata anuntul absolut „iresponsabil” al lui Putin ca Rusia a desfasurat astfel de arme in Belarus. ⚡️US…