Invitația adresata romanilor de catre președintelui Klaus Iohannis de a incepe sa practice golful a nascut un val de reacții in online. Pe langa reacțiile virulente la adresa președintelui in care a fost criticat ca abordeaza aceasta tema in plina criza politica, au fost și mulți internauți care au glumit pe seama declarației șefului statului. Sursa: Facebook ”Președintele a spus clar: . Aștept cu interes programul ”, a scris cineva. Sursa: Facebook A existat un comentariu și pe contul de Facebook al Ambasadei Suediei la București, referitor la aceasta discuție. ”Doar daca faci și jogging…”,…