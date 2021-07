Glovo da o mare lovitura pe piața livrarilor, dupa ce s-a aflat ca iși cumpara principalul competitor. Astfel, Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Glovoappro SRL vrea sa preia compania Foodpanda Ro SRL si, indirect, afacerea Pandamart, care este operata de Delivery Hero Dmart SRL. Glovoappro, reprezentantul Glovo in Romania Glovoappro este reprezentanta din Romania […] The post Glovo Romania da lovitura și ii oprește pe marii rivali. Tranzacția anului in Romania appeared first on IMPACT .