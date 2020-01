Globurile de Aur 2020. Filmul "1917", învingătorul surpriză. Lisa completă a câştigătorilor Gala Globurilor de Aur deschide, anual, sezonul premiilor la Hollywood. HFPA acorda 25 de premii la categorii care acopera ariile cinematografie si televiziune. Drama „1917" s-a impus la doua categorii principale: cel mai bun regizor si cel mai bun film-drama. „Once Upon a Time... in Hollywood" a castigat trofee la categoriile musical/ comedie, scenariu (Quentin Tarantino) si actor in rol secundar (Brad Pitt). Pentru interpretarea rolurilor principale au fost premiati Joaquin Phoenix („Joker"), Taron Egerton („Rocketman"), Renee Zellweger („Judy") si Awkwafina („The Farewell"). Serialele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

