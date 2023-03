GlobalLogic își extinde operațiunile în România, după achiziționarea Fortech GlobalLogic Inc, o companie a grupului Hitachi și din sectorul de inginerie digitala, iși extinde prezența in piața din Romania prin creștere organica, pe langa achiziția companiei clujene Fortech. Extinderea face parte din planul european al companiei, unde Romania va juca un rol major. Ca urmare a dezvoltarii business-ului in Romania, GlobalLogic estimeaza o creștere de pana la 25% a echipei locale, principala sursa de creștere fiind atragerea de clienți din domeniile sanatații, auto, industrial și telecomunicații. GlobalLogic și-a exprimat dorința de a intra pe piața din Romania inca de acum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

