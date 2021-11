Stiri pe aceeasi tema

- Un purtator de cuvant al poliției din New Jersey a declarat ca ancheta a fost lasata in seama Autoritații Federale de Reglementare a Aviației Civile din SUA, potrivit AFP. In varsta de 49 de ani, de Vries a fost co-fondatorul unei companii specializata in software de monitorizare a studiilor clinice…

- Tom Hanks, unul dintre cei mai apreciați și îndragiți actori de la Hollywood, a dezvaluit ca a refuzat sa mearga în spațiu la bordul rachetei New Shepard a companiei aerospațiale Blue Origin, fondata de Jeff Bezos, în pofida faptului ca i s-a oferit un bilet, relateaza IFL Science.Hanks…

- Printul William, unul dintre nepotii reginei Elizabeth a II-a, a criticat joi cursa spatiala a Blue Origin si i-a indemnat pe liderii mondiali sa se concentreze mai degraba asupra problemelor planetei inainte de marea conferinta COP26 de la Glasgow. "Unele dintre cele mai mari creiere si spirite din…

- William Shatner , in varsta de 90 de ani, a zburat in spațiu cu o nava Blue Origin. Actorul din serialul „Star Trek” a devenit astfel cea mai in varsta persoana ajunsa in spațiu, cu o aeronava a companiei deținuta de Jeff Bezos. Zborul a durat 11 minute, fiind cel de-al doilea zbor cu echipaj uman al…

- Pugilistul britanic Amir Khan, 34 de ani, fost campion mondial la categoria superușoara, unde a deținut titlurile WBA și titlul in 2011, a declarat ca a fost scos din avionul American Airlines, pe motiv ca masca pe care o purta „nu era suficient de mare”, a relatat postul BBC, preluat de News.ro . Incidentul…

- Bilanțul deceselor provocate de inundațiile care au facut ravagii in nord-estul Statelor Unite, dupa furtuna tropicala Ida, a ajuns la 49. Cele mai multe victime sunt in New Jersey, urmat de New York. Victime au fost raportate și in Pennsylvania, Maryland și Virginia.

- In timp ce New York și New Jersey au declarat starea de urgența in urma inundațiilor fulgeratoare, locuitorii celor doua state au distribuit videoclipuri care arata devastarea cauzata de ramașițele uraganului Ida. The post Video cu inundațiile din New York și New Jersey appeared first on Romania Libera…

- Guvernatorii din New York si New Jersey au declarat miercuri seara stare de urgenta ca urmare a ploilor in cantitati record aduse de furtuna tropicala Ida, care au condus la inundatii si conditii periculoase pe drumuri si au provocat decesul a cel putin noua persoane, conform relatarilor din media…