- Prins la furat, un tanar in varsta de 22 de ani platește cu libertatea. Barbatul a fost arestat preventiv și va petrece cel puțin 30 de zile dupa gratii, din cauza faptei pe care a comis-o, fiind prins in flagrant de polițiști, noaptea trecuta. Barbatul in varsta de 22 de ani a patruns intr-un magazin…

- Mitica Vaduva, seful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor (SPCRPCIV) Giurgiu, a fost retinut de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi cerut si primit sume de bani pentru promovarea unor candidati la proba practica din cadrul…

- Un barbat din Nucșoara, Arges, a fost ridicat de cei de la Crima Organizata, din cauza ca, printre legumele pe care le avea in solariu, plantase si cannabis. Barbatul avea clientii sai, carora le vindea din „iarba" productie proprie.

- Un tanar de 24 de ani, din Totoești, jud. Iași, a fost arestat, vineri, la 3 saptamani dupa ce ar fi violat o fata de 17 ani. Victima nu a spus nimic pana cand in sat nu au aparut discuții despre faptul ca cei doi ar avea o relatie, apoi le-a povestit parinților, care au depus reclamație la poliție,…

