Giurgiu: Poliţiştii de frontieră efectuează controalele purtând măşti de protecţie şi mănuşi Politistii de frontiera care efectueaza controlul persoanelor la intrarea si la iesirea din tara au fost dotati cu masti de protectie, substante dezinfectante si manusi. Potrivit purtatorului de cuvant al ITPF Giurgiu, Alina Cocoru, cetatenii care vin in tara din zonele afectate de imbolnaviri cu coronavirus au de completat formularele specifice la fel ca in aeroporturi. Totodata, in toate punctele de frontiera sunt medici. "In conditiile manifestarii imbolnavirii cu coronavirus in diferite zone, si la punctele de trecere a frontierei din cadrul ITPF Giurgiu au fost luate masuri de prevenire a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

