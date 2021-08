Giurgiu: Nouă caravane de vaccinare anti-COVI-19 se află în mediul rural din județ în această săptămână Un numar de noua caravane de vaccinare impotriva COVID-19 vor actiona in perioada 17-20 august in judetul Giurgiu, in cadrul unei campanii de vaccinare a populatiei din mediul rural ce se desfasoara sub sloganul „Orasul vaccineaza satul”. „Institutia Prefectului Judetului Giurgiu, Directia de Sanatate Publica Giurgiu, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale si cu echipele mobile din centrele de vaccinare de la nivelul judetului, organizeaza in perioada 29-30 iulie o noua serie de activitati de vaccinare in teritoriu. Sub sloganul ‘Orasul vaccineaza satul’, activitatile se vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

