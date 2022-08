Giurgiu: A încercat să-și convingă soția să renunțe la ordinul de protecție cu un cuțit Un barbat dintr-o comuna giurgiuveana a ajuns dupa gratii, dupa ce și-a amenințat soția cu un cuțit, incercand s-o determine sa renunțe la ordinul de protecție. Cel care l-a denunțat este chiar fiul sau. Marți seara, polițiștii din cadrul Secției nr.6 Poliție Rurala Bolintin-Vale erau sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca tatal sau, un barbat, de 56 de ani, a incalcat ordinul de protecție și o amenința cu un cuțit pe mama sa. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat o femeie, de 53 de ani, din comuna Buturugeni, județul Giurgiu, care a declarat verbal faptul ca,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

