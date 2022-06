Giulia Nahmany, transformată în Brigitte Bardot Giulia Nahmany, transformata in Brigitte Bardot Giulia Nahmany iubește actoria și considera ca una dintre cele mai frumoase laturi ale acestei meserii este abilitatea de a te transforma. De a intra in pielea diferitelor personaje. Recent, actrița a acceptat provocarea de a se transforma in Brigitte Bardot, un etalon de frumusețe al cinematografiei mondiale. Provocarea a venit din partea echipei La Maruța de la Pro TV. Rezultatul? O ședința foto spectaculoasa in care Giulia Nahmany arata formidabil. A pozat in ipostaze seducatoare ce aduc aminte de eleganța Hollywood-ului de alta data. „Mereu mi-am… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

