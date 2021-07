Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror DNA, condamnat pentru luare de mita, a pierdut procesul in care cerea inapoi bunurile care i-au fost confiscate la percheziții. Decizia a fost pronunțata luni, de magistrații ieșeni care au respins plangerea lui Eva impotriva Inspectoratul de Politie Iași – Serviciul de Investigații…

- Grupul de Investigații Politice face legatura intre concertul susținut de trupa lui Tudor Chirila la Reșița și acuzele acestuia la adresa PNL, de zilele trecute. “Sambata, 3 iulie, intre un numar de circ și un foc de artificii, primarul liberal al Reșiței i-a gasit un loc și indragostitului de bani…

- Doua avioane Eurofighter apartinand Fortelor Aeriene Germane au fost trimise in Romania, in scopul supravegherii spatiului aerian de-a lungul flancului sud-estic al NATO, conform Deutsche Welle. Desi, sosirea celor doua avioane are programata de mai mult timp, acestea ajung in Romania in contextul in…

- In urma cu noua ani, Uniunea Social-Liberala (USL) reușea cea mai clara victorie inregistrata in alegerile locale post-decembriste. Intr-un peisaj dominat de PDL-ul lui Traian Basescu, USL caștiga 41,5% dintre primarii și marea majoritate a Consiliilor Județene, respectiv 36 de mandate din totalul de…

- In martie 2020, Grupul de Investigații Politice (GIP) a sesizat Agenția Naționala de Integritate (ANI) in legatura cu un fapt cat se poate de simplu: Camelia Bogdan a trecut cu mana ei in doua declarații de avere depuse in doi ani diferiți (2018 și 2019) un depozit bancar de 200.000 Euro creat in…

- Un document din arhiva CNSAS - VEZI AICI, prezentat de Grupul de Investigații Politice, arata ca Traian Basescu, sub numele conspirativ „Petrov”, iși turna colegii de la Institutul de Marina pentru ca jucau poker. Nota informativa, data pe 26.02.1973, a dus la emiterea unor avize negative…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) publica, joi, un nou document al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSA) care arata amploarea activitații de turnator la Securitate a lui Traian Basescu. Potrivit CNSAS, in 26.02.1973, Traian Basescu a dat o nota informativa semnata cu…

- Mari companii tehnologice și IMM-uri specializate carora li se alatura profesori și cercetatori de la marile universitați tehnice pun pe masa Guvernului un proiect inedit prin care Romania sa devina producator de cipuri și componente microelectronice pentru tehnologii avansate. Inițiatorii proiectului…