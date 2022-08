Giorgio Armani și-a părăsit vila (VIDEO) Creatorul de moda Giorgio Armani și alte zeci de persoane au fost nevoite sa iși paraseasca vilele de vacanța in timpul nopții, in timp ce pompierii se straduiau sa stinga un incendiu de vegetație izbucnit pe insula siciliana Pantelleria, potrivit Wanted in Rome. Armani si invitatii sai au plecat la bordul iahtului sau miercuri noaptea tarziu, potrivit relatarilor aparute in presa. Autoritațile au declarat ca doua avioane de pompieri si mai multe unitati de stingere a incendiilor se luptau inca cu flacarile pe aceasta insula, situata intre Tunisia si Sicilia. Incendiul de vegetatie a izbucnit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

