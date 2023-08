Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Giorgia Meloni il da in judecata pe solistul trupei Placebo, Brian Molko, pentru defaimare, dupa ce a numit-o public „rasista” și „fascista”, potrivit presei italiene. Molko a facut aceste comentarii in timpul unui spectacol la festivalul Sonic Park din Stupinigi, langa Torino.

