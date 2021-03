Ginerele lui Gigi Becali nu lasa treburile sale pe umerii nimanui! Mihai Mincu a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in vizita la șantierul vitoarei vile de lux, unde s-a asigurat ca totul merge conform planurilor. Viscolul de afara nu l-a oprit pe soțul Teodorei Becali sa verifice cum merg lucrarile, insa noroiul acumulat pe pantofi i-a pus bețe in roate la urcarea in bolidul sau.