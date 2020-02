Stiri pe aceeasi tema

- Charlize Theron in varsta de 44 de ani a fost imbracata intr-o extraordinara rochie aurie, creație Louis Vuitton in cadrul galei Costume Designers Guild Awards. Aceasta creație este rezultatul unei adevarate munci manuale. Apariție divina la Costume Designers Guild Awards din 28 ianuarie, in Los Angeles.…

- A fugit de frigul de acasa! Cantaretul irlandez Bono si-a inceput anul cu o vacanta in insula St Barts. Ii place sa se plimbe cu iahtul si sa traga de fiare sub sarutul soarelui ca sa se mentina in forma, noteaza click.ro. Liderul trupei U2, Bono (59 de ani), se simte in al noualea cer […]

- Gina Pistol a gasit rețeta perfecta pentru ca Smiley sa stea cu gandul numai acasa, atunci cand este plecat in turnee. Ce face prezentatoarea ca artistul sa aștepte cu drag sa se dea jos de pe scena? Cum il rasfața Gina Pistol pe Smiley? Gina Pistol a gasit rețeta perfecta pentru a-l ține pe Smiley…

- Versace da in judecata Fashion Nova pentru ca a reprodus rochia verde pe care Jennifer Lopez a purtat-o la Premiile Grammy in urma cu 19 ani. Casa de moda italiana iși apara drepturile, susținand faptul ca i-au fost incalcate regulile privind drepturile de autor. In documentele inregistrate luni la…

- Gina Pistol le-a aratat fanilor și ce cadou a primit de la iubitul ei. Cantarețul i-a oferit un lanțișor care are atașat de el un zambet, ce face referire la numele sau de scena, Smiley. "Pe acesta l-am primit de la iubitul meu, sper sa fie ultimul, sa nu mai aiba și altele", a spus Gina Pistol.…

- Gina Pistol și Smiley traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp, insa cei doi au fost discreți in privința relației lor, pana de curand, cand aceștia au confirmat povestea lor de iubire. Prezentatoarea tv se afla in Asia unde au inceput filmarile pentru Asia Express, emisiune difuzata…