De cand s-a retras din televiziune, Gina Pistol iși petrece tot timpul in compania fiicei sale, Josephine. In urma cu puțin timp, fosta prezentatoare TV și micuța pe care o are cu Smiley au fost surprinse in timp ce cantau, in mașina. Iata momentul pe care Gina pistol l-a postat direct pe rețelele sociale!