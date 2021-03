Gina Pistol a publicat prima imagine cu fiica ei și a lui Smiley Smiley (37 de ani) și Gina Pistol (40 de ani) au devenit parinții unei fiice, Josephine Ana Maria, pe 9 martie 2021. Recent, in mediul online, Gina a publicat prima imagine cu micuța. Gina Pistol a publicat prima imagine cu fiica ei și a lui Smiley „…și ma topesc de dragul ei. Am crezut ca știu ce-i iubirea. Insa abia acum o ințeleg”, a scris prezentatoarea de televiziune in dreptul fotografiei. „Și inca ce te mai așteapta! ❤️❤️❤️❤️”, a comentat actrița Olimpia Melinte , insarcinata in ultima luna cu al doilea copil. „Exact așa am simțit și eu! ♥️♥️♥️”, a scris și actrița Paula Chirila. „❤️ Fericita… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

