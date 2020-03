Gimnastică: Campioana Svetlana Horkina consideră amânarea JO 2020 o pedeapsă divină pentru persecutarea Rusiei Fosta gimnasta Svetlana Horkina, dubla campioana olimpica si de noua ori campioana mondiala, considera amanarea Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo cu un an ca o pedeapsa divina pentru persecutarea Rusiei de catre unele tari occidentale, relateaza EFE. Horkina, 41 ani, prima gimnasta care a castigat trei titluri mondiale consecutive la individual compus, s-a retras dupa JO 2004 de la Atena, iar in 2007 a fost aleasa deputat in parlamentul Rusiei. ''Din punctul meu de vedere, totul s-a intamplat pentru ca nu poti supara Rusia, inclusiv sportivii nostri. Nu este o intamplare ca in imnul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

