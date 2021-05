Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani au reusit calificarea in finalele ambelor probe in care au evoluat vineri la Campionatele Mondiale de gimnastica aerobica pentru juniori de la Baku (Azerbaidjan). La individual feminin (grupa de varsta 15-17 ani), Claudia Ristea s-a clasat pe locul trei in calificari, cu 19,850 puncte,…

- Loturile naționale de juniori și seniori de gimnastica aerobica ale Romaniei se pregatesc din greu pentru cele mai importante competiții internaționale din acest an, Campionatele Mondiale de la Baku. Vor sa se intoarca acasa plini de medalii, iar pentru asta sacrifica tot! In afara de sutele de ore…

- Niciunul dintre cei trei sportivi romani care au evoluat, joi, in calificarile masculine din cadrul Campionatelor Europene de gimnastica artistica de la Basel (Elvetia) nu au reusit sa isi asigure prezenta intr-o finala. Marian Dragulescu, singurul reprezentant al Romaniei la masculin care e calificat…

- Pugilistul roman Cristinel Mazareanu s-a calificat, joi, in optimile de finala ale cat. 60 kg, la Campionatele Mondiale de box pentru tineret de la Kielce (Polonia), in urma unei victorii la puncte obtinute in fata danezului Elias Idrissi. Mazareanu a castigat cu 4-1 (28-29, 29-28, 30-27,…

- Pugilistul roman Adrian Preda s-a calificat, marti, in optimile de finala ale cat. 56 kg, la Campionatele Mondiale de box pentru tineret de la Kielce (Polonia), dupa ce l-a invins la puncte pe brazilianul Pablo Capistrano. Preda s-a impus printr-o decizie impartita, cu 3-2 (30-27, 29-28, 29-28,…

- Echipa feminina de sabie a Romaniei a cucerit medaliile de bronz, luni, la Campionatele Mondiale de scrima pentru juniori de la Cairo, dupa ce a trecut de Turcia, cu 45-40 in meciul pentru locul al treilea. Echipa antrenata de Cosmin Hancianu si compusa din Ilinca Pantis, Felicia Iacob, Mihaela Chitu…

- HC Dobrogea Sud Constanta s a clasat pe locul doi in grupa geografica C. Tinerii handbalisti ai HCDS sunt antrenati de Ionut Puscasu. In Grupa Valoare B, echipa constanteana e alaturi de CSM Bucuresti, HC "Talentul este Cheia", CSM Ploiesti, Academia Ploiesti si CSO Mizil. Echipa de juniori 3 a HC Dobrogea…

- Petre Apostol Ploieșteanul Sebastian Mihail Enache, de la CSO Sinaia, pregatit de antrenorul Marius Ene, a reprezentat Romania la Campionatele Europene de Skeleton pentru juniori, desfașurate la Innsbruck, in Austria, la finalul saptamanii trecute, competiție care a contat și pentru sezonul din Cupa…