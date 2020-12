Gimnastele senioare, argint la Europene

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Romaniei a obtinut medaliile de argint la Campionatele Europene feminine de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia), sambata, dupa ce dominase calificarile de joi. Romania (Larisa Iordache, Ioana Stanciulescu, Silvia Sfiringu, Antonia Duta, Daniela Trica) a totalizat 154,496 puncte, fiind…

- In concursul pe echipe de la Campionatul European, Romania a fost intrecuta doar de Ucraina. Reprezentativa feminina de gimnastica a Romaniei senioare a obtinut medalia de argint, astazi, in concursul pe echipe al Campionatului European, care se disputa la Mersin, in Turcia. In componenta Larisa Iordache,…

- Larisa Iordache, Ioana Stanciulescu, Silviana Sfiringu, Daniela Trica și Antonia Duța au fost depașite de Ucraina in condițiile in care in calificari fusesera patru puncte intre cele doua echipe Romancele au inceput bine concursul, cu sarituri sigure și fara emoții, insa problemele au aparut la al…

- Romania s-a calificat de pe primul loc in finala pe echipe a Campionatelor Europene feminine de gimnastica artistica de la Mersin (Turcia), joi, iar echipa noastra va avea cate doua reprezentante in fiecare finala pe aparate, cu o singura exceptie – paralelele. Romania, in componenta Larisa Iordache,…

- Constanteanca Maria Holbura este calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Gimnastele din lotul olimpic de senioare al Romaniei au avut o prima verificare inaintea Campionatelor Europene, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Astfel, au concurat la Complexul Olimpic "Sydney 2000" de la Izvorani…