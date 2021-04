Gimnasta Larisa Iordache are probleme medicale. Despre ce este vorba

Stiri pe aceeasi tema

- Larisa Iordache (24 de ani) s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar a ajuns la spital imediat dupa calificarile de la Campionatele Europene de la Basel. Potrivit unui comunicat emis de Federația Romana de Gimnastica, Larisa Iordache a facut febra, acuzand „dureri și o stare generala proasta”.…

- Unul dintre cei mai reputați antrenori de gimnastica din Arad, prof. Eugen Cațean, va participa, in calitate de arbitru, la Jocurile Olimpice de la Tokio. Prof. Cațean va arbitra intrecerile masculine de gimnastica de la Olimpiada. Pana atunci insa, specialistul aradean va arbitra la Europenele de la…

- Luna aprilie reprezinta momentul adevarului in ceea ce privește calificarea gimnaștilor romani la Jocurile Olimpice de la Tokyo. In perioada 21-25 aprilie, la Campionatele Europene de la Basel, Federația Romana de Gimnastica va inscrie in competiție, atat la feminin, cat și la masculin, sportivi care…