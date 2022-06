Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Viziru este cunoscut ca unul dintre ‘’baieții rai’’ din lumea filmului. Actorul s-a schimbat in totalitate de cand a devenit tata de fata, iar lucrul asta il implinește din orice punct de vedere. Daca pana acum era mereu prezent la petreceri, cafenele și cluburi, acum, indragitul actor petrece…

- Dani Oțil face ce face și mai arunca cate un secret din relația de cuplu, cat și din viața lui privata. Ca de obicei, din vorba in vorba, prezentatorul TV nu poate sa nu capteze atenția tuturor telespectatorilor de la Neatza cu Razvan și Dani cu dezvaluirile sale neașteptate. Iata ce a zis azi despre…

- Satmareanul Silviu Stancu, in varsta de 28 de ani, are o poveste demna de un film, pe care reporterii PresaSM v-o prezinta in randurile de mai jos. Nascut in satul Cehal, judetul Satu Mare, intr-o familie numeroasa, Silviu a ramas fara mana de la 11 ani, in urma unei maladii care era sa il coste viata.…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Daniela Gyorfi a oferit detalii neștiute despre noua locuința. Vedeta a dezvaluit și la ce suma se ridica aceasta, mai ales datorita condițiilor pe care le are. Pentru ca a muncit o viața intreaga, artista reușește sa se bucure acum de o casa la care a visat mereu.

- Este Saptamana Mare pentru ortodocsi, asa ca cei mai multi romani au intrat in linie dreapta cu pregatirile pentru masa de Paste. Nu mai e o surpriza ca toate ne costa mai mult anul acesta, de la carnea de miel si legume, pana la pasca si cozonac. Carnea de miel se estimeaza ca e mai scumpa cu 30-35-,…

- Nascut in Voinești, in 8 aprilie 1945, intr-o familie in care ciobania era un mod de viața, Gheorghe Cojan, pe care toata lumea il știa de Cojanel, a trecut prin de toate in viața. Nu cred sa fi fost vreo Santilie sau vreun ceremonial militar la Monumentul Ostașului Roman din Covasna sau vreun eveniment…

- Meghan Markle este in doliul , dupa ce a pierdut un prieten drag la inceputul anului. Miercuri, Ducesa de Sussex a transmis un mesaj in care vorbește despre durerea pe care i-a provocat-o moartea lui Oli Juste, un activist care a fondat organizația caritabila Mayhew.

- Billel Omrani (28 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, iși incheie contractul cu gruparea ardeleana la finalul sezonului, insa negocierile continua cu oficialii clubului. S-a vorbit in repetate randuri ca Omrani va pleca la FCSB, insa aparent in planurile fotbalistului nu intra plecarea din Cluj,…