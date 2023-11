Stiri pe aceeasi tema

- Partida de la Galați din grupele Cupei Romaniei a aratat doua reprize diametral opuse. FCSB și Oțelul au terminat la egalitate, scor 1-1, iar lupta pentru calificare ramane deschisa in grupa C.

- Otelul - FCSB, meci contand pentru etapa a 2-a a Grupei C din Cupa Romaniei, este programat, marti, 31 octombrie, de la ora 21:00, la Galati, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- FCSB a fost egalata in minutul 95 la Ploiești. Meciul dintre Petrolul și FCSB incheindu-se la egalitate, socr 2 - 2. In urma acestui rezultat, dar și a jocului prestat de anumiți jucatori, patronul roș - albaștrilor nu a mai rezistat și a intrat in direct la o emisiune TV.Joyskim Dawa, fundașul adus…

- FC Bihor Oradea, formație de Liga 3, a anunțat ca a pus la vanzare biletele pentru duelul cu Dinamo, din grupele Cupei Romaniei. FC Bihor - Dinamo se disputa pe data de 3 noiembrie, de la ora 20:30. Partida va fi live pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport și Digi Sport FC Bihor Oradea face parte din…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a anunțat ca mijlocașul Dorin Rotariu (28 de ani), noul transfer al vicecampioanei, va debuta in tricoul roș-albaștrilor in partida de pe teren propriu cu FC Voluntari, din runda cu numarul 13 din Superliga. FCSB - FC Voluntari se joaca duminica, 22 octombrie,…

- Gigi Becali, euforic dupa FC Bihor – FCSB 0-2. Patronul vicecampioanei a vorbit despre evoluția jucatorilor sai, din duelul de la Oradea. Vicecampioana Romaniei a invins-o pe FC Bihor, in deplasare, cu scorul de 2-0. Partida a contat pentru prima etapa a Grupei C a noului sezon de Cupa Romaniei. Meciul…

- Universitatea Craiova este pregatita sa debuteze in noua editie a Cupei Romaniei, care se desfasoara, la fel ca si anul trecut, intr-un format controversat. Alb-albastrii vor intalni miercuri, de la ora 16.15, pe stadionul „Arsenal“, pe CS Tunari, penultima clasata din Liga 2. Partida din Ilfov conteaza…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a comentat, din nou, in termeni duri, prestația brigazii de arbitri din meciul pierdut de vicecampioana Romaniei, luni seara, pe terenul lui UTA Arad, scor 1-2, in etapa cu numarul 7 din Superliga. Imediat dupa meciul de la Arad, Gigi Becali a intrat in direct…