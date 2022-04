Stiri pe aceeasi tema

Antrenorul FCSB, Anton Petrea, a confirmat revenirea atacantului Claudiu Keseru in lot, pentru meciul cu CS Universitatea Craiova, dupa ce patronul Gigi Becali, care nu-l mai dorea pe jucator, a anuntat ca ii va mai oferi o sansa, conform news.ro.

Gigi Becali a declarat, vineri, la Digi Sport, ca meciul amical dintre FCSB si echipa lui Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, va avea loc pe stadionul Arcul de Triumf.

Fotbalistul echipei Universitatea Craiova, Paul Papp, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca avand in vedere problemele cu viroza care au afectat lotul in ultima saptamana, ar fi o minune ca formatia sa sa castige punct sau puncte in partida cu FCSB din deplasare, potrivit Agerpres.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anuntat, marti, ca trei jucatori din nationala Ucrainei, inlusiv capitanul reprezentativei si jucatorul formatiei Dinamo Kiev, Sergii Sidorciuk, precum si mijlocasul defensiv al echipei Sahtior Donetk, Taras Stepanenko, potrivit news.ro.

Patronul FCSB, Gigi Becali, spune ca i-a revenit increderea in posibilitatea de a castiga titlul, dupa ce a vazut evolutia echipei lui in meciul cu Farul Constanta, conform news.ro.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a ramas impresionat de jucatorul Octavian Popescu, dupa ce a marcat, duminica, golul victoriei in meciul cu FC Voluntari, la ultima faza a partidei, conform news.ro.

Patronul FCSB, Gigi Becali, considera ca jocul echipei CFR Cluj este in scadere deoarece antrenorul Dan Petrescu are la dispozitie prea multi jucatori vaccinati, a caror capacitate fizica este afectata de serul anti-Covid-19, conform news.ro.

Chindia Targoviste a remizat, duminica, pe teren propriu, la Ploiesti, scor 1-1 (1-0), cu FC Botosani, intr-un meci din etapa a XXVII-a a Ligii 1 Casa Pariurilor, potrivit news.ro.