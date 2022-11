Gigi Becali a ascultat indemnul unui preot și a mai ridicat o biserica in Africa, aceasta fiind inaugurata ieri, in absența patronului de la FCSB. Omul de afaceri a investit 800.000 de euro in a doua biserica ortodoxa pe care a ridicat-o in Rwanda, țara puternic afectata de un razboi civil in 1994. Cea mai mare biserica facuta de Becali in Africa a fost sfintita fara el: „N-am fost pentru ca e periculos pentru oamenii bogați” Gigi Becali a ales Rwanda, o țara in est-centrul Africii, pentru a face aceasta biserica și a dezvaluit in exclusivitate pentru News Magazine de ce a ales acest loc.…