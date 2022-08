Stiri pe aceeasi tema

- Una din cele mai bogate familii din Belgia a achiziționat Arad Business Park. Un dezvoltator imobiliar uriaș a achiziționat acum unul din cele mai mari parcuri de la noi care are o suprafața totala de aproximativ 42.000 metri patrați. Tranzacția este consiliata de Colliers. Parcul este situat in partea…

- In urma cu trei ani, unul din giganții industriei auto iși anunța extinderea spre Europa de Est. Țintele companiei erau Polonia, Ungaria, Romania și Slovenia. In 2021, gigantul iși deschidea primul showroom in țara noastra, iar acum se anunța un nou capitol. Conform datelor, s-a investit deja peste…

- Grupul german Daimler, care detine compania Star Assembly din Sebes, al treilea mare exportator din Romania, cere un ajutor de stat de 185 mil. lei pentru o investitie totala de 675 mil. lei, anunta Ministerul Finantelor intr-un document publicat pe site. Ministerul nu precizeaza in ce consta investitia…

- Gigantul din Romania care a fost vandut catre turci! In urma cu 37 de ani, pe piața din Turcia aparea o noua companie. Compania, care se ocupa cu producția și comercializarea de jucarii, este și astazi cotata ca un lider de piața. Deviza companiei este „jucarii accesibile pentru toata lumea in orice…

- Gigantul din Ungaria care se extinde enorm in Romania. Acesta deruleaza o investiție de 18 milioane de euro in orașul Ungheni, din județul Mureș. Proiectul demarat la inceputul anului presupune construirea, pana la finalul anului, a unui nou sediu de birouri cu o suprafața de 3.800 mp, dar și a unei…

- Peste 2 milioane de romani au semnat pentru demiterea lui Klaus Iohannis, dar majoritatea parlamentara refuza sa „duca la bun sfarsit vointa romanilor”, a declarat ieri liderul AUR, deputatul George Simion, citat de Agerpres. „La acest final de sesiune este momentul sa facem un bilant. Din fericire…

- O companie sud-coreeana realizeaza in orasul maghiar Nyiregyhaza cea mai mare investitie din acest an in Ungaria, in valoare de aproximativ 290 de miliarde de forinti (727 milioane de euro), in noua fabrica urmand sa fie produsa o folie separatoare folosita la bateriile autovehiculelor electrice,…

- Un nou proiect promițator pentru țara noastra! Reprezentanții companiei germane Varta și premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, s-au intalnit vineri in cadrul unei discuții, in Guvern. Gigantul german de baterie Varta a marturisit ca a ales Romania pentru investiție strategica de un miliard de euro.