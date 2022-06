Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul german de baterii Varta i-a transmis astazi, oficial, prim-ministrului Nicolae Ciuca, intr-o discuție la Guvern, ca a ales Romania pentru o investiție strategica de 1 miliard de euro intr-o noua unitate de producție baterii pentru mașini electrice. Varta Microbattery deține deja o fabrica…

- Reprezentantii executivi ai companiei germane Varta si Nicolae Ciuca, premierul Romaniei, s-au intalnit, vineri, in cadrul unei discutii la Guvern. Gigantul german de baterii Varta i-a transmis premierul Nicolae Ciuca ca a ales Romania pentru o ivestitie strategica de un miliard de euro intr-o fabrica…

- Primaria Variaș incearca de trei ani sa construiasca o sala de sport finanțata de Compania Naționala de Investiții. Contractul a fost reziliat de doua ori, pentru ca aceeași firma, care a caștigat de doua ori licitația, dar nu a reușit sa termine lucrarea in termen. „In programul CNI exista bani, e…

- Creativi in tehnologia informatiilor, dar mai putin capabili sa-si traduca ideile din domeniul IT pe intelesul tuturor. Specialistii din outsourcing si IT-ul iesean au invatat in cadrul Festivalul Industriilor Creative, organizat la Iasi in perioada 23-30 mai, cum sa-si prezinte idei si proiecte intr-o…

- Producatorul de electrocasnice De’Longhi din Italia, cu o fabrica in localitatea Jucu din județul Cluj, a cumparat o uzina in Satu Mare pe care o va transforma intr-o noua fabrica de aparate de cafea.

- Doar 1.150 de persoane au inceput saptamana trecuta o schema de vaccinare Foto: facebook/Ro Vaccinare. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Doar 1.150 de persoane au început saptamâna trecuta o schema de vaccinare anti-COVID-19. În total, s-au administrat puțin peste…

- Internetul a devenit un camp de razboi iar pentru a face fata cu success atacurilor cibernetice de tot felul trebuie sa stii cum sa te protejezi, recunoscand cat mai rapid un email sau o cerere de tip “fake”. Iata cateva sfaturi utile: Evita e-mailurile de tip phishing și raporteaza-le Un atac de tip…

- Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial.Asociatul unic al Astra Ecopetrol SRL, omul de afaceri constantean Petre Buduru, fost fotbalist si presedinte al Farului Constanta, a decis sa cesioneze toate partile sociale catre Mihaela Daniela Navala, domiciliata in Constanta. Astfel, Petre Buduru a…