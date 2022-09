Grupul a mai anuntat, in cadrul unei conferinte la Bucuresti, ca a suspendat rezervarile pentru Rusia, astfel ca niciun turist nu poate gasi cazare prin Booking in Rusia. In acelasi timp, turistii rusi pot folosi serviciile grupului. Noul sediu al Booking Holdings este intr-un spatiu de 4.000 mp intr-o cladire situata in centrul orasului. Booking Holdings, cel mai mare furnizor global de servicii turistice online si de servicii conexe, cu o experienta bogata in inovare digitala, a sarbatorit deschiderea oficiala a primului Centru de Excelenta, in Bucuresti, care va sprijini obiectivele de crestere…