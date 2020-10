Stiri pe aceeasi tema

- Gigantii internetului – Amazon, Apple, Facebook si Google – au abuzat de „monopolul lor de putere”, a aratat marți, 06 octombrie, o subcomisie a Camerei Reprezentantilor din Congresul american, cerind, de asemenea restructurarea acestor companii, relateaza dpa, citata de Agerpres. Raportul, ce insumeaza…

- Amazon, Facebook, Google si Apple au profitat de pozitia lor pentru a elimina concurenta. Este concluzia unui raport al Camerei Reprezentantilor din SUA care critica monopolul de putere al „gigantilor internetului”, anunța MEDIAFAX.Un raport antitrust al Camerei Reprezentantilor din SUA critica…

- Uniunea Europeana ar putea interzice Google, divizie a grupului Alphabet, Facebook, Amazon, Apple si altor companii mari de tehnologie sa isi favorizeze serviciile proprii sau sa oblige utilizatorii sa accepte servicii la pachet, potrivit unui proiect de reglementari, transmite Reuters potrivit news.ro.Proiectul,…

- Proiectul, cunoscut sub numele de Digital Services Act (Legea privind Serviciile Digitale), are rolul sa stabileasca regulile de baza pentru schimbul de date si modul in care functioneaza pietele digitale. Proiectul este asteptat sa intre in vigoare pana la sfarsitul acestui an. Comisia Europeana adopta…

- Comisia Europeana vrea sa se inarmeze cu noi puteri pentru a putea penaliza marile companii tehnologice. Pe hartie suna bine. Planul propus include forțarea acestor corporații-gigant, precum Facebook, Amazon, Apple si Google, sa scindeze sau sa vanda unele din operatiunilor lor europene daca se considera…

- Inca o zi de cosmar pe bursele americane, cu scaderi dure. In frunte sunt companiile de tehnologie, cele care au cazut cel mai tare ieri. In urma corectiei de ieri, companiile reunite in acronimul FANGMAN - adica Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon si Nvidia au pierdut 500 de miliarde…

- Facebook a acceptat sa plateasca taxe restante de peste 100 mil. euro in Franta, dupa ce Guvernul a introdus o taxa de 3% pentru giganții IT Filiala franceza a grupului american Facebook a acceptat sa plateasca taxe restante in valoare de peste 100 de milioane de euro, care au legatura cu exercitiile…