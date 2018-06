Gianluca Mech si Ivana Trump lanseaza campanie de lupta contra obezitatii in SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, care isi asteapta procesul pentru spalare de bani, frauda fiscala si bancara si lobbying ilegal, in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din Statele Unite, a fost pus, de asemenea, sub acuzare vineri pentru…

- Cand vine vorba de lanturi de fast-food ofertante si pentru vegetarieni, KFC ar fi una dintre ultimele variante, pentru ca toate produsele lor sunt bazate pe carne de pui. Cu toate acestea, trendurile se schimba, iar gigantul KFC a hotarat sa intre in teritoriul puiului „fals” si sa vanda…

- Unul dintre marile nume ale industriei de moda din Statele Unite a uimit comunitatea fashion, dupa ce a fost gasita fara viata, la New York. Marți dimineata, Kate Spade (55) a fost gasita decedata in apartamentul ei din Manhattan de catre menajera ei. Aceasta s-a sinucis spanzurandu-se cu o esarfa…

- „Atacurile coalitiei conduse anul trecut de Statele Unite impotriva Statului Islamic (SI) in orasul sirian Raqqa ar fi incalcat legislatia internationala punand in pericol vietile civililor”, a declarat marti organizatia pentru apararea drepturilor omului Amnesty International, informeaza Reuters, citata…

- Deputatul PNL de Timiș Marilen Pirtea intenționeaza sa resusciteze proiectul de construcție a unei autostrazi care sa faca legatura intre Timișoara și Belgrad, un proiect care se discuta de mai multa vreme.

- In urma cu cateva zile, Audi a publicat o schița cu viitorul Q8. In același timp, constructorul german a anunțat ca departamentul de marketing pregatește o campanie de promovare cu totul și cu totul speciala, scrie automarket.ro.

- New York-ul este cel mai mare oras din Statele Unite, cea mai cunoscuta si mai fotografiata metropola de pe mapamond si e considerat de multi ca fiind capitala financiara si culturala a lumii. Iata o lista cu lucruri mai putin cunoscute despre “orasul care nu doarme niciodata”. Este un sens giratoriu…

- Grupurile, printre care se numara si Campaign for a Commercial-Free Childhood (Campanie pentru o Copilarie fara Reclame-CCFC), Centrul pentru Democratie Digitala si alte 21 de grupurui, acuza compania Google ca, desi sustine ca platforma Youtube este dedicata doar utilizatorilor care au varsta de…