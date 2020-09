Stiri pe aceeasi tema

- Asta da apariție! Giani Kirița și sora lui au decis sa-și petreaca impreuna seara in club, alaturi de cațiva prieteni. Fostul fotbalist și-a spus „șarmul la bataie” și a reușit sa agațe mai multe domnișoare. Nici Magdalena nu s-a lasat mai prejos, atragand toate privirile.

- Dupa ce, practic, liberalii au cedat Capitala in favoarea Alianței USR-PLUS, pentru alegerile locale din 27 septembrie, intre partenerii “Coaliției anti-PSD” se dau adevarate lupte subterane. In spațiul...

- Ginerele lui Trump, Jared Kushner, a vizitat baza aeriana Al Dhafra din apropiere de Abu Dhabi, unde sunt staționate avioanele de lupta americane F-35, pe care Emiratele Arabe Unite doresc sa le achiziționeze. Dar Israelul, noul lor partener, nu vrea. Kushner s-a intalnit la Neom, in nord-vestul Arabiei…

- Tavi Colen și Alin Oprea nu au fost doar colegi de trupa, ci și prieteni foarte apropiați, insa se pare ca cei doi au ajuns la cuțite chiar din cauza Larisei, soția lui Alin Oprea cu care acum se afla in plin proces de divorț. Trupa Talisman s-a destramat in urma cu 15 ani, insa nici pana in ziua de…

- Fumatul este, poate, cel mai controversat obicei in tara noastra, creand frecvemt dispute aprinse atat in familie, cat si la locul de munca, cu atat mai mult cu cat in Romania exista mai mult de 5,5 milioane de fumatori.

- ​În Camera Deputaților exista un proiect de lege de modificare a dialogului social, aceasta fiind camera decizionala. De precizat ca a fost respins de Senat. Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR) din care fac parte, printre altele, camere de comerț și patronate, susține ca dezbaterile…

- Schimb dur de replici intre aleșii locali ai fracțiunii PAS și cei ai Platformei DA, in cadrul ședinței de astazi a Consiliului Municipal Chișinau. Consiliera PAS Zinaida Popa i-a acuzat pe colegii din Platforma DA ca ar inainta proiecte care sa permite construcții in centrul istoric al capitalei, in…

- Relatiile dintre China si Statele Unite s-au tensionat brusc in ultimii ani. Dincolo de razboiul economic, de ideologia total diferita, de interesele politice si geopolitice, un subiect extrem de fierbinte este situația din Marea Chinei de Sud. Este o zona nevralgica: pe aici trece a doua ruta, ca…