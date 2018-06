Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cazacu este unul dintre Faimoșii care au rezistat aproape cinci luni in competiția Exatlon. A fost la un pas sa intre in finala Exatlon, dar stresul, oboseala și surmenarea atat fizica, cat și psihica, și-au spus cuvantul. Spotivul a ratat la un pas posibilitatea de a caștiga trofeul concursului,…

- Gigi Gecali a avut o intervenție la Romania TV in care a vorbit despre un eveniment petrecut in inchisoare. Finanțatorul FCSB a anunțat ca un fost coleg de celula l-a acuzat de furt și i-a facut plangere penala. Becali a anunțat acum clasartea dosarului. „Astazi am primit clasarea unui dosar in care…

- Giani Kirița a fost poate cea mai șocanta eliminare de la Exatlon. Dupa patru luni de competiție, fostul capitan de la Dinamo a fost eliminat, prin votul telespectatorilor. Mulți il credeau liderul „faimoșilor” și credeau ca are șanse reale sa caștige concursul. N-a fost sa fie, dar Giani nu regreta…

- Exatlon. Giani Kirița a fost eliminat din competiția care se disputa in Republica Dominicana, deși era poate cel mai ambițios component al Faimoșilor. Acum, colegii lui cauta soluții pentru a caștiga și fara aportul fostului fotbalist al lui Dinamo. „Am pierdut motorul!”, au spus aceștia, inaintea show-ului…

- Cornel Dinu lanseaza un atac furibund la adresa liderilor PCH, Elias Bucurica și Nicu Tararache, dupa ce Gazeta a dezvaluit astazi ca aceștia blocheaza momentan ONG-ului suporterilor care doresc sa preia acțiuni de la Dinamo! "Ce s-a intamplat in 25 aprilie ma surprinde nu ca acțiune, ci ca inventivitate…

- EXATLON 2 APRILIE. Lunile petrecute impreuna in Republica Dominicana l-au facut pe Giani Kirița sa devina apropiat de colegii sai din echipa Faimoșilor, carora le-a facut dezvaluiri neașteptate! Giani Kirița a vorbit despre pasiunea nebuna pe care a facut-o pentru o femeie, dar din pacate, dragostea…

- Adrian Thiess susține ca atacurile lui Cornel Dinu vin in urma refuzului sau de a cumpara cele 0.03% acțiuni pe care Mister le deține la clubul Dinamo. Adrian Nastase vrea sa se implice in proiectul de preluare al lui DINAMO "M-a abordat prin terți sa-i cumparam partea lui de 0,00000…

- Cornel Dinu știe cum poate scoate gruparea „alb-roșie” din criza și se va implica in preluarea clubului. Pentru acest lucru, „Mister” dorește sa-i atraga langa el pe Mircea Lucescu și Ion Țiriac.