- Scandal bomba in showbiz! Soția manelistului Ali Sultanul susține ca l-a prins in casa cu amanta. Partenera artistului ii aduce acuzația grave acestuia, spunand ca femeia era imbracata cu hainele ei și ca in loc sa incerce sa o impace, a dat-o afara din propria locuința!

- Dupa moartea fiului sau, Nelu Ploieșteanu i-a promis soției ca se va face barbat de casa, insa nu a reușit prea mult fara femeia cu care are o relație de mai bine de 13 ani. Și-a parasit soția pentru a se muta cu amanta Naravul din fire nu are lecuire, spune o vorba din batrani, […] The post EXCLUSIV…

- Chiar daca mulți cred ca Giani Kirița e mai tot timpul plecat de acasa și nu are timp de curațenie, ei bine se inșeala. Printe obsesiile fostului fotbal curațenie ocupa un lucru foarte important, dar și punctualitatea.

- Candidata USR la Primaria orasului Ovidiu, Doina Cojocaru, care a reclamat ca a fost sechestrata la groapa de gunoi a localitatii, este acuzata de violarea sediului profesional, o sesizare in acest sens fiind inregistrata la Politia Ovidiu. Cojocaru a intrat, impreuna cu un alt reprezentant USR,…

- Un conflict in care au fost implicate mai multe persoane a avut loc, marti seara, in localitatea prahoveana Romanesti, politistii efectuand patrule in zona pentru a evita izbucnirea unui nou scandal. Potrivit datelor comunicate, miercuri, de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova,…

- Politistii din Ilfov au fost sesizati, marti seara, cu privire la un conflict intre mai multe persoane, la Glina. Ajunsi la fata locului, politistii au constat ca altercatia s-a incheat, dar patru persoane au fost ranite. 11 participanti la conflict au fost identificati pana acum, cinci fiind audiati…

- Judecatoria Craiova a condamnat un craiovean de 59 de ani la trei ani, patru luni si 96 de zile inchisoare, acuzat de furt si conducere fara permis. In acest dosar, barbatul este acuzat ca a condus un autoturism furat, desi nu are permis. Craioveanul nu este la prima fapta de acest fel, acesta fiind…

- Scandal la Ocna Sugatag. Un tanar de 23 de ani a facut prapad intr – un local. A provocat avarii unei autospeciale de politie Aseara, in jurul orei 22.45, polițiștii din Ocna Șugatag au fost sesizați cu privire la un scandal produs intr-un local din oraș. In momentul in care polițiștii au ajuns la fața…