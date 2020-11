Ghiveci călugăresc de post, după rețeta lui Radu Anton Roman Ne aflam in postul Craciunului și avem acum nevoie de rețete delicioase din ingrediente de origine vegetala pentru a trece mai ușor pentru aceasta perioada dificila din punct de vedere alimentar. Și ce poate fi mai potrivit pentru o masa in familie, pe vreme racorasa, daca nu un ghiveci savuros facut dintr-o gama variata de legume? Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

