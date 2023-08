Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, in parteneriat cu Editura Litera, a inițiat o campanie sociala, prin care ofera ghiozdane complet echipate pentru copiii mici, cu varste cuprinse intre 5 si 10 ani. Potrivit ultimelor statistici publicate de organizația Salvați Copiii, nu mai puțin de 25.000 de copii romani traiesc la limita subzistenței, țara noastra […] The post „GHIOZDANE PENTRU VISE MARI!”: 400 de copii din medii defavorizate vor fi ajutați sa inceapa școala in condiții decente first appeared on Suceava News Online .