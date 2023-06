Stiri pe aceeasi tema

- UTA a anunțat transferul atacantului italian de origine ghaneza Godberg Cooper (25 de ani), care a evoluat sezonul trecut la Chindia Targoviște, echipa retrogradata in Liga 2. UTA a anunțat in miercuri seara primul transfer oficial al verii. Sub comanda lui Mircea Rednic ajunge Godberg Cooper, atacant…

- E oficial. Duminica, 18 iunie, la orele 15.00 se deschide cea de a 12-a ediție a festivalului „Ghioroc Summer Fest”. Spuma party, color party, Noaptea DJ-ilor, și multe alte surprize pregatite de organizatori in cele 12 weekend-uri animate de pe plaja Ghioroc. Organizatorii: Primaria Comunei Ghioroc,…

- Sezonul 2022/2023 a fost mai intens ca niciodata in fotbalul feminin romanesc, cu un numar record de echipe angrenate, certificare pentru primul eșalon și o lupta pentru titlul de campioana a Romaniei mai disputata ca niciodata!Farul Constanța și CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud, in premiera in Liga 1…

- Romanii se pot bucura de o mini vacanța la inceputul lunii iunie. Sezonul estival se deschide oficial odata cu inceputul verii, iar comercianții de pe litoral se pregatesc sa faca bani frumoși. Cat costa un șezlong.

- Comunicat Bestjobs Finalul anului universitar inseamna, pentru mulți tineri, inițierea unui proces de cautare a unui loc de munca, unii dintre ei fiind la primul demers de acest fel. Companiile fac și ele eforturi sa atraga tineri interesați sa evolueze pe plan profesional sau sa-și inceapa cariera,…

- Sezonul fabulous s-a incheiat pentru CSM Lugoj așa cum a inceput. Caștigatoare ale Supercupei Romaniei, banațencele au triumfat și in Cupa Romaniei. Finala, ediția 2023, disputata in Pitești Arena, a avut de toate. Suspans, determinare, ambiție, incrancenare, reveniri spectaculoase și puncte incredibile.…

- Lacul Tarnița, aflat la o distanța de aproximativ 60 de km de Turda și o ora cu mașina, este o destinație perfecta de weekend. Pe langa traseele de drumeție precum Piatra lui Lucaci sau Piatra lui Dan, puteți sa va bucurați de o zi la plaja sau chiar de cateva ore cu caiacul sau barca [...] Articolul…

- Comitetul Executiv al FRF a aprobat in ședința din 25 aprilie 2023 calendarul competițiilor interne pentru sezonul urmator.Cupa Romaniei Betano, ediția 2023-2024, va incepe cu faza regionala, in iulie 2023, și se va incheia in 15 mai 2024, atunci cand este programata finala. Iata calendarul complet:…