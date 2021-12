Ghinion! Pavel Sângeorzan n-a pus mâna și pe fondul de vânătoare Coșbuc, înființat anul trecut în bătătura sa Ministerul Mediului a scos la licitație la inceputul acestei toamne un fond de vanatoare de peste 7.500 de hectare, situat in comuna Coșbuc. Cinci asociații de vanatoare au pus ochii pe acest fond, iar printre ele se numara și Asociația Societatea de Vanatoare Montana Coșbuc a controversatului om de afaceri Pavel Sangeorzan. Acesta n-a reușit sa caștige licitația, nefiind dispus, se pare, sa scoata din buzunare suficienți bani pentru a pune mana pe acest fond de vanatoare pentru urmatorii 16 ani. In 09 septembrie, Ministerul Mediului a organizat o licitație publica pentru concesionarea Fondului… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campaniile de informare și activitatea corpului de control al ADI Deșeuri pare sa dea roade. ”Intr-o luna de zile a crescut cu trei procente cantitatea de deșeuri reciclabile valorificate. Se vede o schimbare in bine!” a explicat Cristian Niculae. Modul ales de ADI Deșeuri sa ”educe” bistrițenii pentru…

- Un incendiu puternic a izbucnit azi-noapte la un saivan, in Unirea. Pompierii militari și voluntari au luptat aproape șase ore cu flacarile, salvand peste 250 de animale. Dimineața, puțin inainte de ora 06.00, un apel la 112 anunța un incendiu in localitatea Unira. Un saivan era cuprins de flacari.…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, anunța ca a discutat cu președinții organizațiilor Uniunii și a decis ca saptamana viitoare va participa la consultarile de la Cotroceni, pentru ca e nevoie sa fie rezolvata cat mai repede criza politica. Kelemen Hunor anunța ca s-a consultat, joi, cu nepreședinții…

- Printe orașe, cea mai mare incidența este in Slanic, județul Prahova, unde sunt 7,12 cazuri la mia de locuitori. Pe locurile urmatoare se gasesc Bragadiru, județul Ilfov, cu 6,91 la mie, Popești-Leordeni, tot din Ilfov, cu 6,27, Horezu, județul Valcea, cu 6,23, și Voluntari, județul Ilfov, cu 6,09,…

- De 9 ani o companie susține elevii pasionați de matematica, fizica sau informatica sa faca performanța. Elevii sunt ajutați sa ajunga la olimpiade, iar daca fac performanța au o șansa prețioasa de a ajunge la universitațile de top din Europa. Copiii din 4 orașe din județul nostru sunt sprijiniți prin…

- Peste 300 de localitati din tara noastra se afla, deja, in scenariul rosu, dupa ce ratele de infectare au depasit pragul de 3 la mie. In aceasta situatie sunt, pe langa Capitala si Timisoara, municipiile Satu Mare, Bistrita, Baia Mare, Cluj-Napoca, Alexandria, Botosani si Craiova. Numarul mare de infectari…

- Activitatile economice din anumite domenii se vor inchide la ora 18.00 in localitatile unde rata de incidenta trece de 4 cazuri la mie, a anunțat miercuri, premierul Florin Cițu. Potrivit prim-ministrului, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) urmeaza sa reglementeze, printr-o hotarare,…

- Capitala intra in scenariul rosu, dupa ce rata de infectare a trecut de 3 la mia de locuitori, conform informatiilor furnizate de Prefectura Bucuresti. Reamintim ca in localitatile in care rata de infectare este peste 3 la mie, dar nu depaseste 6 la mie, accesul in restaurante, sali de spectacole sau…