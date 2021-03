Viziunea Romaniei in ceea ce priveste reforma in domeniul digitalizarii este una care se pliaza pe obiectivele Uniunii Europene, a scris ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, pe pagina sa de Facebook, adaugand ca Planul National de Redresare si Rezilienta prevede aproximativ 4 miliarde de euro la pilonul ''Transformare digitala''.



Potrivit acestuia, obiectivele privind digitalizarea, stabilite in forma actualizata a PNRR, sunt cloud-ul guvernamental, digitalizarea in sanatate, educatie, justitie, dar si digitalizarea ANAF, cu scopul ridicarii…