Stiri pe aceeasi tema

- „Premierul Cițu mi-a propus sa raman ministru și am refuzat, ceea ce confirma și el.Toate zvonurile legate de presupuse negocieri sau posibilitatea de a reveni in guvern fara o refacere a coaliției din care sa faca parte USR PLUS sunt fake news”, a anunțat fostul ministru USR al Fondurilor Europene. Cristian…

- Fostul ministrul Cristian Ghinea (USR PLUS) a scris pe pagina de Facebook ca premierul Cițu i-a propus sa raman ministru și l-a refuzat. Ghinea a ținut sa precizeze insa ca toate zvonurile legate de presupuse negocieri sau posibilitatea de a reveni in guvern fara o refacere a coaliției din…

- ”Inca o veste buna pentru investitiile din PNRR, dupa proiectele de autostrazi si cale ferata, a mai demarat un program extrem de important, cel prin care vor fi construite crese. Am alocat 230 milioane euro in cadrul componentei de Educatie pentru a construi 110 crese unde vor putea sa mearga aproximativ…

- USR PLUS a schimbat strategia politica, iesind din defensiva si intrand in ofensiva, in ceea ce priveste relatia cu PNL, au declarat pentru G4Media.ro surse din alianta condusa de Dan Barna si Dacian Ciolos. La randul sau, ministrul Proiectelor si Investitiilor Europene, Cristian Ghinea, a afirmat,…

- Scandalul din coaliție pe tema PNRR bubuie cu un nou atac. Dupa ce ieri Rareș Bogdan acuza ca daca proiectele europene ar fi fost in portofoliul PNL, PNRR ar fi fost acceptat deja de UE, Cristian Ghinea l-a atacat dur pe Marcel Boloș, fostul ministru al Fondurilor Europene din guvernul Orban. Astazi,…

- ​​Premierul Florin Cîțu a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern ca a transmis președintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, în care propune preluarea interimatului de catre premier. „Avem proiecte întârziate la…

- ”Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, se va afla in perioada 8-9 iulie la Bruxelles, unde va avea intalniri cu Margrethe Vestager, vicepresedinte al Comisiei Europene si cu echipele tehnice care lucreaza din partea Comisiei pe PNRR si pe viitoarele Programe Operationale.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, nu a mai particpat miercuri la sedinta coalitiei, care era programata la ora 9.00, la Guvern. Potrivit unor surse politice, la sedinta in care trebuia sa se discute stadiul PNRR au participat doar Florin Citu, Dan Barna, Kelemen Hunor si Cristian Ghinea.…