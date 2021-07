Stiri pe aceeasi tema

- Duelul dintre CFR Cluj, caștigatoarea Ligii 1, și CSU Craiova, cea care a cucerit Cupa Romaniei, va deschide balul noului sezon din fotbalul romanesc. Partida dintre cele doua formații se va disputa pe cel mai mare stadion al țarii, iar Federația Romana de Fotbal a anunțat in urma cu puțin timp regulile…

- FRF a pus la vanzare biletele pentru Supercupa Romaniei, programata sambata, 10 iulie, care le va avea fața in fața pe CFR Cluj (campioana Ligii 1) și Universitatea Craiova, caștigatoarea Cupei. Pana la 50% din capacitatea Arenei Naționale va putea fi ocupata. Meciul va avea loc pe Arena Naționala,…

- Campioana Ligii 1 și caștigatoarea Cupei Romaniei se intalnesc in primul meci al noului sezon, cu trofeul Supercupei pe masa. Partida se joaca sambata, 10 iulie, de la ora 20:00, pe Arena Naționala.Va fi primul joc de pe stadionul din București dupa ce acesta a gazduit patru partide de la UEFA EURO…

- Gica Popescu rupe tacerea despre locurile pe care componenții Generației de Aur le-au avut la meciul Austria-Macedonia de Nord de la Euro 2020. Fostul capitan al Barcelonei spune ca Federația Romana de Fotbal a decis sa-i trimita la tribuna a II-a a stadionului Arena Naționala, totul dupa ce FRF anunțase…

- Federația Romana de Fotbal anunta ce persoane pot asista din tribune la meciurile Euro-2020 de pe Arena Nationala, avand in vederea legislatia nationala in vigoare privind desfasurarea evenimentelor sportive pe timp de pandemie de COVID-19. Avand in vederea legislația naționala in vigoare privind desfașurarea…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat joi ca pretul biletelor pentru finala Cupei Romaniei, dintre Astra Giurgiu si Universitatea Craiova, care va avea loc sambata, la Ploiesti, este de 30 de lei la peluze si 60 de lei la tribune. Biletele se vand exclusiv online, pe site-ul bilete.frf.ro.…

- Federația Romana de Fotbal anunța ca biletele pentru finala Cupei Romaniei, programata pe 22 mai la Ploiești, vor fi vandute exclusiv online, de indata ce protocolul stabilit de autoritați va fi publicat in Monitorul Oficial. Miercuri, Ministerul Sanatații și Ministerul Tineretului și Sportului au emis…