Ghidul EWG pentru 2021. Topul alimentelor cu cele mai mari niveluri de pesticide Organizatia Environmental Working Group (EWG) din SUA a publicat lista cu fructele și legumele care conțin cele mai mari, respectiv cele mai puține, concentrații de pesticide. Capșunile sunt pe primul loc in ceea ce privește nivelul crescut de pesticide, urmand legumele cu frunze verzi, nectarinele și merele. Cireșele s-au clasat pe locul al șaptelea pe lista celor mai contaminate 46 de alimente, urmate de piersici, pere, ardei gras și ardei iute, țelina și roșii, anunța CNN . Raportul EWG , emis anual din 2004, folosește datele de testare ale Departamentului Agriculturii din SUA pentru a clasifica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

