Ghidul autorităților: cum călătorim cu mijloacele de transport în comun, în aceste zile Ce trebuie sa stiu inainte de a circula cu un mijloc de transport in comunFolosirea mijloacelor aglomerate de transport public va poate crește riscul de expunere la coronavirus.Daca aveti optiunea de a merge pe jos sau cu bicicleta, este recomandat sa nu folositi transportul in comun. Daca sunteti in varsta sau aveți o boala cronica, gasiți mijloace de transport alternative – prezenta dumneavoastra intr-un mijloc de transport poate crește semnificativ riscul de infecție.Incercați sa reduceți deplasarile in aceasta perioada, daca este posibil.Nu am de ales, trebuie sa circul cu un mijloc de transport… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

