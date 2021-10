Ghid practic. Cum poți să-ți faci rapid un cont pe Telegram Ai nevoie de Telegram pentru a vorbi cu anumite persoane sau vrei sa renunți la WhatsApp? Iata cum poți sa-ți faci rapid un cont pe Telegram. Diferența dintre WhatsApp și Telegram o reprezinta confidențialitate. Astfel, in cazul in care vrei sa porți o conversație cu cineva apropiat și sa fii sigur ca nu poate fi interceptata, decriptata sau recuperata de autoritați sau de catre o persoana straina, Telegram ar trebui sa fie destul de sus pe lista prioritaților. Ghid practic. Cum poți sa-ți faci rapid un cont pe Telegram Aplicația este una foarte indragita de catre un numar important de internauți,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

