Stiri pe aceeasi tema

- Spalatul rufelor și uscatul rufelor pot parea simple munci casnice, dar aceste procese presupun mult mai mult decat atat. Practicile adecvate de spalat rufe nu numai ca asigura hainele curate și cu un miros de proaspat spalat, dar ajuta și la prelungirea duratei de viața a acestora. In acest articol,…

- Actiunile ofertei Hidroelectrica au fost suprasubscrise de 4,7 ori, reprezentand o suma de 6,25 miliarde lei, iar acest succes istoric al listarii companiei de electricitate arata ca a fost o optiune corecta, care a depasit orice asteptari, potrivit ministrului Energiei, Sebastian Burduja, potrivit…

- Anchetatorii din Italia, Germania și Elveția au lovit filonul de aur intr-o operațiune comuna impotriva rețelei internaționale de spalare a banilor, anunța Europol , printr-un comunicat de presa remis cotidianului national “Romania libera”. Potrivit sursei citate, la primele ore ale zilei de 15 iunie…

- E inceput de vara. Temperaturile incep sa creasca, la fel și ziua. Copiii noștri petrec din ce in ce mai mult timp afara. In tot acest timp ca parinți ne confruntam cu un altfel de infecții, cele gastrointestinale. Astazi m-am decis sa scriu cateva cuvinte despre Salmonella. Deși are un nume atat de…

- Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație, le-a cerut colegilor un nou mandat cu conditii clare pentru a negocia cu Guvernul. Acesta a subliniat ca fiecare discuție purtata cu executivul a bifat cerințele dascalilor, dar situatia nu este favorabila."Pot sa va transmit foarte…

- Ne intalnim zilnic cu mii de cuvinte și expresii scrise sau vorbite in mod eronat. Limba romana este una dintre cele mai complexe din intreaga lume, cu toata ca noua, romanilor, ni se pare ușor sa o vorbim. Unele dintre cuvinte le pun probleme chiar și nativilor. In acest caz, printre cele mai des intalnite…

- Darius Valcov a fost dat in urmarire generala de Politia Romana.Masura a fost luata dupa ce nu a fost gasit pentru a fi incarcerat, el avand de executat o condamnare de 6 ani de inchisoare intr un dosar de trafic de influenta si spalare de bani.Impotriva celui in cauza, Tribunalul Bucuresti Sectia I…