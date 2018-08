Ghid de pensionare: ce trebuie sa stii despre pensia anticipata si despre pensia anticipata partiala

Stiri pe aceeasi tema

- Pensia de invaliditate nu se mai acorda persoanelor cu SIDA, schizofrenie sau cancer, conform noilor prevederi din proiectul Legii pensiilor prezentat saptamana trecuta. Pensia de invaliditate se acorda, la acest moment, persoanelor cu SIDA, dar și celor care sufera de cancer și schizofrenie. Acest…

- Acest articol a fost insa eliminat din proiectul Legii pensiilor. Libertatea va prezinta mai jos prevederile comparate. Prima captura este din proiectul de lege pus in dezbatere publica de Ministerul Muncii, iar a doua, din actuala legislație. De altfel, inclusiv pe site-ul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a prezentat vineri proiectul noii legi a pensiilor. Actul normativ a fost publicat joi seara si a intrat in dezbatere publica. Observatiile si propunerile pot fi trimise in urmatoarele 10 zile. Olguta Vasilescu a precizat ca nicio…

- Reducerea varstei de pensionare este posibila mult mai devreme pentru mai multe categorii de persoane care au lucrat in condiții speciale. Este vorba despre Legea nr. 221/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Printre alte persoane, este…

- "Mugur Isarescu si-a depus dosarul de pensionare in august anul trecut, desi a implinit varsta de pensionare in 2014. Pensia pe care o incaseaza este conform legii actuale a pensiilor. In urma raportului care se aplica, atat a rezultat. Nu este o pensie speciala, se aplica pur si simplu…

- Noua lege a pensiilor, care ar putea fi supusa dezbaterii publice luna viitoare, dupa cum a promis ministrul Muncii Olguta Vasilescu, va schimba radical modul de calcul. Dupa cum a anuntat liderul PSD, Liviu Dragnea, aceasta va elimina aproape toate raportarile de baza din prezent, precum salariul…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, in sensul mentinerii in activitate a medicilor militari si a subofiterilor sanitari, dupa implinirea varstei standard de pensionare, pana la implinirea varstei de pensionare stabilite…

- Din 1 ianuarie 2019, ar putea surveni schimbari importante în acordarea pensiilor cetațenilor țarii noastre care s-au stabilit cu traiul peste hotare. Persoanele stabilite cu domiciliul în strainatate ar putea avea dreptul la pensie în Republica Moldova.…