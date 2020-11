Ghid de cumpărături pentru Black Friday: Cum să prinzi cele mai bune reduceri ale anului Vin reducerile de Black Friday și ne punem intrebarea cum putem prinde cele mai avantajoase prețuri la cele mai bune produse. Va prezentam in continuare un scurt ghid de cumparaturi pentru Black Friday astfel incat sa nu ratați cele mai bune oferte ale magazinelor. Ghid de cumparaturi pentru Black Friday 2020 1. Urmarește reducerile din toata luna noiembrie Black Friday in Romania incepe 13 noiembrie la eMag , cu doua saptamani mai devreme decat in Statele Unite ale Americii. Asta nu inseamna ca inainte sau dupa aceasta data magazinele din Romania nu au reduceri, ba dimpotriva. Majoritatea magazinelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

